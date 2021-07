Milan-Giroud, pronto l’arrivo in quel di Milano. Biennale da 4 milioni (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Milan è pronto ad acquistare Oliver Giroud dal Chelsea. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero hanno trovato un accordo che porterebbe il giocatore a firmare un contratto Biennale da 4 milioni. Fonte foto (Zimbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Milan chiude per Tomori, tutti i dettagli dell’affare La Lazio ci riprova per Giroud Milan, il Chelsea vuole Donnarumma Il Chelsea pareggia contro il Tottenham, la domenica ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Ilad acquistare Oliverdal Chelsea. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero hanno trovato un accordo che porterebbe il giocatore a firmare un contrattoda 4. Fonte foto (Zimbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ilchiude per Tomori, tutti i dettagli dell’affare La Lazio ci riprova per, il Chelsea vuole Donnarumma Il Chelsea pareggia contro il Tottenham, la domenica ...

