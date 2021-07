Milan, Giroud ad un passo: 1 milione più bonus al Chelsea, biennale per l’attaccante (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Milan è ad un passo da Olivier Giroud. Il club rossonero, stando a quanto riportato da TMW, ha raggiunto un accordo con il Chelsea sulla base di un milione di euro più uno di bonus per liberare l’attaccante francese. Il calciatore, una volta effettuare le visite mediche ed apposta la firma sul contratto, percepirà uno stipendio da 3,5 milioni più bonus per i prossimi due anni. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Ilè ad unda Olivier. Il club rossonero, stando a quanto riportato da TMW, ha raggiunto un accordo con ilsulla base di undi euro più uno diper liberarefrancese. Il calciatore, una volta effettuare le visite mediche ed apposta la firma sul contratto, percepirà uno stipendio da 3,5 milioni piùper i prossimi due anni. SportFace.

