(Di giovedì 8 luglio 2021) Ilè pronto ad iniziare la sua nuova stagione. Nella giornata odierna di giovedì 8 luglio i calciatori rossoneri, ad eccezione dei Nazionali, si ritroveranno aello per il raduno e alle ore 14:00 il tecnico Stefanoterrà la sua primastagionale. L’allenatore delrisponderà alle domande dei giornalisti e l’evento sarà trasmesso insui canali ufficiali del club rossonero, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Advertising

AntoVitiello : L'8 luglio raduno a #Milanello. Prima conferenza stampa della stagione di mister #Pioli fissata alle ore 14.00 #Milan - mmpbowen : @acmilan Per domani ci sarà un live da Milanello? Ci sarà conferenza stampa e magari anche il primo allenamento in… - xxanterebic : RT @AntoVitiello: L'8 luglio raduno a #Milanello. Prima conferenza stampa della stagione di mister #Pioli fissata alle ore 14.00 #Milan - sportli26181512 : Inter, S. Inzaghi sul derby di Milano: 'Ottimo campionato del Milan, sarà una sfida entusiasmante': Durante la sua… - MilanPress_it : Inzaghi parla di Calhanoglu e di Milan nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore dell'Inter ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan conferenza

Sportface.it

... l'operazione dipende soltanto da lui La caccia al nuovo trequartista continua in casa. La ... Ieri, allastampa di presentazione, Simone Inzaghi ha speso belle parole per lui. Stefano ......allenatore in, di un giocatore che ha espresso sempre una grande qualità. Mezz'ala/trequartista con i piedi buoni, abile nei calci di punizione e con ottime capacità balistiche. Al...Milan, conferenza stampa Pioli oggi in tv: data, orario e diretta streaming. Tutte le informazioni sulla conferenza stampa ...Il collega Marchetti su TMW: La sbornia della qualificazione in finale non è ancora finita, ora conosciamo pure la nostra avversaria. E giocarsi il titolo Europeo a Wembley ...