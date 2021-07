Miart 2021, torna la fiera dell’arte moderna e contemporanea di Milano (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano – Dal 17 al 19 settembre 2021 (VIP preview 16 settembre) torna Miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano organizzata da fiera Milano, giunta alla sua venticinquesima edizione e diretta per il primo anno da Nicola Ricciardi. 145 gallerie provenienti da 20 Paesi oltre all’Italia tradizionalmente divise in 5 sezioni (Established Contemporary, Established Masters, Emergent, Decades, Generations) presenteranno nei padiglioni di fieraMilanocity MiCo – e ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 8 luglio 2021)– Dal 17 al 19 settembre(VIP preview 16 settembre), lainternazionale d’artediorganizzata da, giunta alla sua venticinquesima edizione e diretta per il primo anno da Nicola Ricciardi. 145 gallerie provenienti da 20 Paesi oltre all’Italia tradizionalmente divise in 5 sezioni (Established Contemporary, Established Masters, Emergent, Decades, Generations) presenteranno nei padiglioni dicity MiCo – e ...

