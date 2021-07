Meteo oggi giovedì 8 luglio: maltempo sulle aree del Nord Italia (Di giovedì 8 luglio 2021) Meteo oggi giovedì 8 luglio: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna delle temperature elevate sul Centro Sud e del maltempo al Nord. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia. Foto PixabayLa giornata di oggi giovedì 8 luglio dovrebbe essere all’insegna del bel tempo e delle temperature elevate sul Centro Sud grazie all’anticiclone africano, ma anche del maltempo su altre aree per via di una perturbazione in ingresso ... Leggi su formatonews (Di giovedì 8 luglio 2021): la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna delle temperature elevate sul Centro Sud e delal. Le previsioni del tempo per ledel, del Centro e del Sud. Foto PixabayLa giornata didovrebbe essere all’insegna del bel tempo e delle temperature elevate sul Centro Sud grazie all’anticiclone africano, ma anche delsu altreper via di una perturbazione in ingresso ...

