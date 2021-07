Mercedesz Henger rivela se si è riavvicinata a sua madre Eva dopo la fine della storia con Lucas Peracchi

(Di giovedì 8 luglio 2021) E’ stato tempo di confidenze per l’ex naufraga de L’Isola dei Famosiche, intervistata da Novella 2000, ha parlatosua vita e in particolaresuacon l’ex tronista di Uomini e Donnee dei rapporti attuali con la mamma Eva. Per quanto riguardae la lorod’amore ormai giunta al termine ha confidato al settimanale: Sto cercando di affrontarla nel modo migliore, non è facile perchè comunque è stata una...

Il Sussidiario.net

è tornata a parlare della fine della sua storia d'amore con il personal trainer ed ex tronista Lucas ...La modella si sbottona sui motivi della separazione, mantenendo comunque la privacy: I dettagli preferisco tenerli per me . La storia d'amore trae Lucas Peracchi stata breve, ma ...E' stato tempo di confidenze per l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi Mercedesz Henger che, intervistata da Novella 2000, ha parlato della sua ...Mercedesz Henger è tornata a parlare della fine della sua storia d’amore con il personal trainer ed ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Peracchi. La famosa influencer, opinionista tv ed ex naufraga ...