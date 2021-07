Meloni: «La sinistra ci dipinge come l’uomo nero perché non ha argomenti. Noi rispondiamo con la politica» (Di giovedì 8 luglio 2021) “La gente ha capito che quando la sinistra ti appiccica addosso delle etichette è perché non sa risponderti nel merito”. Giorgia Meloni, a margine della presentazione a Torino (alla “Tettoia” di Parco Dora) del suo ultimo libro, torna sull’atteggiamento ideologico degli avversari. Ancora più evidente in campagna elettorale. Meloni: la sinistra maestra nell’appiccicare etichette “Il loro problema – aggiunge la leader di Fratelli d’Italia, intervista dal direttore dell’Adnkronos Gian Marco Chiocci – è che, dipingendoci come l’uomo nero, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 luglio 2021) “La gente ha capito che quando lati appiccica addosso delle etichette ènon sa risponderti nel merito”. Giorgia, a margine della presentazione a Torino (alla “Tettoia” di Parco Dora) del suo ultimo libro, torna sull’atteggiamento ideologico degli avversari. Ancora più evidente in campagna elettorale.: lamaestra nell’appiccicare etichette “Il loro problema – aggiunge la leader di Fratelli d’Italia, intervista dal direttore dell’Adnkronos Gian Marco Chiocci – è che,ndoci, ...

