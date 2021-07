Melinda e Bill Gates divorziano anche nella Fondazione (Di giovedì 8 luglio 2021) Melinda e Bill si erano dati due anni di tempo per provare a lavorare insieme dopo la fine del matrimonio. Ma lei potrebbe dimettersi da co - presidente di RICCARDO JANNELLO Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021)si erano dati due anni di tempo per provare a lavorare insieme dopo la fine del matrimonio. Ma lei potrebbe dimettersi da co - presidente di RICCARDO JANNELLO

Usa: Gates Foundation pianifica eventuale altro 'divorzio' tra Bill e Melinda "Bill e Melinda, individualmente e insieme, mi hanno assicurato che intendono continuare a lavorare insieme per tanto tempo e stiamo pianificando le nostre attivita' in base a questo". Come segno del ...

Bill e Melinda Gates, due anni di prova per lavorare insieme la Repubblica I Gates divorziano anche nella Fondazione di Riccardo Jannello Il lungo divorzio dopo 27 anni di matrimonio di Bill Gates e Melinda French – annunciato da un tweet il 3 maggio – si nutre ogni giorno di nuove tappe milionarie. Mentre gli ...

Come Bill e Melinda Gates: perché sempre più coppie si separano dopo i 60 anni e più A maggio, dopo 27 anni di vita insieme, Bill e Melinda Gates hanno deciso di mettere fine alla loro unione. Si vocifera che le cause della separazione dell’influente coppia miliardaria, tra le altre ...

