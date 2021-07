Meghan Markle e Harry sull’orlo di crisi finanziaria | in dubbio l’accordo milionario

(Di giovedì 8 luglio 2021) La questione economica è al centro delle polemiche trae la Famiglia Reale negli ultimi tempi. Tensioni inspiegabili se non fosse che il Principe esianodi una. Gli esperti infatti sollevano dubbi sulla durata del contrattoche i Sussex hanno stipulato con Netflix. Come noto,aveva accusato suo padre Carlo di averlo lasciato senza stipendio dopo la Megxit. Ma un portavoce di Clarece House ha dimostrato, documenti alla mano, che il Principe di Galles ha versato una grossa somma al figlio e a ...

Kate Middleton ehanno finalmente messo da parte vecchi rancori e hanno fatto pace? Una fonte vicina alla Famiglia Reale ha svelato che fra le due Duchesse potrebbe essere tornato il sereno.La guerra del Principe William controcominciò per il bullismo dicontro i dipendenti di corte, ma lei non è ...Tensioni inspiegabili se non fosse che il Principe e Meghan Markle siano sull’orlo di una crisi finanziaria. Gli esperti infatti sollevano dubbi sulla durata del contratto milionario che i ...Kate Middleton e Meghan Markle hanno finalmente messo da parte vecchi rancori e hanno fatto pace? Una fonte vicina alla Famiglia Reale ha svelato che fra le due Duchesse potrebbe essere tornato il ...