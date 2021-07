Mediaset | novità in arrivo | Pier Silvio Berlusconi ha deciso | cambia tutto

(Di giovedì 8 luglio 2021)potrebbere l’intrattenimento diintroducendo unadavvero inaspettata: l’indiscrezione. La recente edizione de “L’Isola dei Famosi” non ha avuto il successo sperato, così in casa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

PasqualeMarro : #GFVIP: #Signorini ha una novità. Si tratta di una scelta di #Mediaset - ErmannoKilgore : E’ grottesco che debba pagare obbligatoriamente queste cazzate. - LaStampaTV : VIDEO | È davvero grottesco che le uniche novità nei palinsesti Rai e Mediaset siano Cattelan e Pio e Amedeo… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Preparati a scoprire le novità in arrivo a luglio su Infinity+ ?? Scarica l'app Mediaset Infinity - MusicaetvI : -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset novità

Today.it

Un evento, a tal punto che le reti(sul canale 20, Infinity) hanno deciso di mandare in ... In tal senso possibiliin giornata con l'annuncio di Rui Patricio. La cautela sulle ......produzioni ed un super sequel tanto atteso dal pubblico confermando la tendenza dell'azienda di considerare la fiction di canale5 come il fiore all'occhiello e l'intenzione della direzione...