Max Pezzali e Finale Europei domenica 11 luglio a Palmanova

Advertising

sonolaferaz : ancora mentalmente ferma a valerio lundini e max pezzali che legano le frasi del loro discorso con nomi di personag… - Lionmars : Lo sketch di Lundini e Max Pezzali. Non ce la posso fare - ziamaka_ : Questa sera e domani c’è Max Pezzali a Ferrara col suo tour Max90. Questa sera sta venendo giù il diluvio universal… - IlFriuli : ??????Doppia festa a #Palmanova con #MaxPezzali e la #nazionale di #calcio. Domenica 11 luglio l'idolo del pop e la f… - mauromarino : RT @RadioItalia: .@MaxPezzali: 'Facciamo solo le canzoni del primo periodo degli 883' -

Ultime Notizie dalla rete : Max Pezzali

E a Palmanova a festeggiare la finale il concerto di. che replica l'esperienza dei quarti di finale a Lignano: dopo la partita spazio alla musica in Piazza Grande della città stellata ...Doppia festa in programma domenica 11 luglio a Palmanova con l'idolo del pope la nazionale italiana di calcio . Prima del concerto dell'artista lombardo verrà infatti trasmessa la finale degli europei di calcio, che vede impegnati gli azzurri contro l'Inghilterra .A Pordenone 830 posti in piazza e a Palmanova con Max Pezzali Non è così a Pordenone, dove in piazza XX Settembre ci saranno 830 posti a sedere, regolarmente autorizzati dalla Prefettura. Chi non avrà ...PALMANOVA - Doppia festa in programma domenica 11 luglio a Palmanova con l’idolo del pop Max Pezzali e la nazionale italiana di calcio. Prima del concerto dell’artista ...