Mattarella a Wembley per finale Italia-Inghilterra (Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica SergioMattarella assisterà alla finale di calcio degli Europei aWembley. Lo si apprende da fonti del Quirinale. Di fronte ci saranno l'Italia di Roberto Mancini e l'Inghilterra padrona di casa guidata dal ct Southgate.In tribuna autorità anche il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali. “Domenica sarò a Londra a vedere la finaledegli azzurri, sarà bellissimo e comunque vada quanto fatto daMancini e i calciatori sarà una grandissima cosa” ha detto intervenuta a “Coffee Break” su La 7. “Il segreto di questasquadra è l'unione, avere e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergioassisterà alladi calcio degli Europei a. Lo si apprende da fonti del Quirinale. Di fronte ci saranno l'di Roberto Mancini e l'padrona di casa guidata dal ct Southgate.In tribuna autorità anche il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali. “Domenica sarò a Londra a vedere ladegli azzurri, sarà bellissimo e comunque vada quanto fatto daMancini e i calciatori sarà una grandissima cosa” ha detto intervenuta a “Coffee Break” su La 7. “Il segreto di questasquadra è l'unione, avere e ...

