Materazzi entra in Interspac: « È un gesto che ogni interista dovrebbe sentirsi in dovere di fare» (Di giovedì 8 luglio 2021) Anche Marco Materazzi ha aderito al progetto Interspac, l'azionariato popolare promosso da Carlo Cottarelli Marco Materazzi, Amadeus e Francesco Facchinetti sono i nuovi tre innesti di Interspac, l'azionariato popolare promosso da Carlo Cottarelli. E Matrix ha così commentato l'ingresso in questo progetto: «Partecipare a questa iniziativa rispondendo al questionario è un atto d'amore. È un gesto che ogni interista dovrebbe sentirsi in dovere di fare. Bastano le parole pronunciate ieri da Hakimi: è stato ...

