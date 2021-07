Mater Olbia, presentato nuovo reparto solventi (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - Nuove iniziative del Mater Olbia Hospital a 2 anni dall'avvio delle attività di ricovero a pieno regime, ovvero dal primo luglio 2019. La struttura ospedaliera ha infatti aperto il reparto solventi, l'area dedicata all'attività privata con prestazioni a pagamento o in convenzione con fondi o assicurazioni, e ha anche lanciato nuove soluzioni per incentivare la prevenzione come i profili check-up e i pacchetti per le analisi di laboratorio. Queste novità sono state illustrate stamani nel corso di una conferenza stampa. Il reparto solventi è posto al sesto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - Nuove iniziative delHospital a 2 anni dall'avvio delle attività di ricovero a pieno regime, ovvero dal primo luglio 2019. La struttura ospedaliera ha infatti aperto il, l'area dedicata all'attività privata con prestazioni a pagamento o in convenzione con fondi o assicurazioni, e ha anche lanciato nuove soluzioni per incentivare la prevenzione come i profili check-up e i pacchetti per le analisi di laboratorio. Queste novità sono state illustrate stamani nel corso di una conferenza stampa. Ilè posto al sesto ...

Advertising

TV7Benevento : Bellantone (Mater Olbia): 'Nel 2021 in crescita ricoveri, prestazioni e fatturato'... - TV7Benevento : Mater Olbia, presentato nuovo reparto solventi... - fisco24_info : Bellantone (Mater Olbia): 'Nel 2021 in crescita ricoveri, prestazioni e fatturato': 'Risultati testimoniano necessi… - fisco24_info : Mater Olbia, presentato nuovo reparto solventi: Occupa un'area di 4.500 mq ed è composto da 40 camere, 5 suite e 2… - mbbelluco : RT @difesapopolo: Le proposte per creare strutture integrate emerse durante il convegno di Firenze “Oltre l’Rsa”. Saraceni (Mater Olbia Hos… -

Ultime Notizie dalla rete : Mater Olbia Un nuovo reparto al Mater Olbia, avanti con gli investimenti: 2021 in crescita Gli obiettivi per il futuro al Mater Olbia. Nuove iniziative del Mater Olbia Hospital a due anni dall'avvio delle attività a pieno regime . La struttura ospedaliera ha infatti aperto il reparto solventi, l'area dedicata all'...

Accoltellata dall'ex, dimessa da ospedale per riabilitazione La notizia che Paola è fuori pericolo è stata anticipata dall'Unione Sarda che parla di un trasferimento al Mater Olbia per la riabilitazione.. Circa venti giorni fa la donna era uscita dal coma e ...

Mater Olbia, presentato nuovo reparto solventi Adnkronos Mater Olbia, presentato nuovo reparto solventi Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - Nuove iniziative del Mater Olbia Hospital a 2 anni dall'avvio delle attività di ricovero a pieno regime, ovvero dal primo lugl ...

Arzachena resta senza ostetrica ARZACHENA. Arzachena perde anche l’ostetrica ed è un altro duro colpo alla sanità del secondo comune della Gallura ma non solo visto che la professionista, che ancora per un breve periodo opererà nel ...

Gli obiettivi per il futuro al. Nuove iniziative delHospital a due anni dall'avvio delle attività a pieno regime . La struttura ospedaliera ha infatti aperto il reparto solventi, l'area dedicata all'...La notizia che Paola è fuori pericolo è stata anticipata dall'Unione Sarda che parla di un trasferimento alper la riabilitazione.. Circa venti giorni fa la donna era uscita dal coma e ...Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - Nuove iniziative del Mater Olbia Hospital a 2 anni dall'avvio delle attività di ricovero a pieno regime, ovvero dal primo lugl ...ARZACHENA. Arzachena perde anche l’ostetrica ed è un altro duro colpo alla sanità del secondo comune della Gallura ma non solo visto che la professionista, che ancora per un breve periodo opererà nel ...