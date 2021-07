Advertising

zazoomblog : MASSIMO GERMINI : Disponibile in radio il nuovo singolo “QUALCOSA DI FAMILIARE” feat. Roberto Vecchioni - #MASSIMO… - recmediapromo : ??[MASSIMO GERMINI]?? #MassimoGermini #qualcosadifamiliare il suo album e il singolo con il feat. di… - ilperiodo : 'QUALCOSA DI FAMILIARE feat. ROBERTO VECCHIONI' di MASSIMO GERMINI scritto con Michele Caccamo, brano che dà il tit… - Lopinionista : “Qualcosa di familiare”, il singolo di Massimo Germini featuring Roberto Vecchioni - zazoomblog : “Qualcosa di familiare” il singolo di Massimo Germini featuring Roberto Vecchioni - #“Qualcosa #familiare” #singolo… -

Ultime Notizie dalla rete : MASSIMO GERMINI

Sardegna Reporter

IL SINGOLO CHE DÀ IL TITOLO AL SUO ALBUM Dal 2 luglio arriva in radio il singolo " QUALCOSA DI FAMILIARE feat. ROBERTO VECCHIONI " discritto con Michele Caccamo , brano che dà il titolo all'album negli store e sulle piattaforme dallo stesso giorno (PLAYAUDIO/AZZURRA MUSIC). " Questa canzone vuole essere un appello ...MILANO - Dal 2 luglio è in radio "Qualcosa di familiare", il singolo difeaturing Roberto Vecchioni scritto con Michele Caccamo, brano che dà il titolo all'album negli store e sulle piattaforme dallo stesso giorno. "Questa canzone vuole essere un appello ...MILANO - Dal 2 luglio è in radio “Qualcosa di familiare”, il singolo di Massimo Germini featuring Roberto Vecchioni scritto con Michele Caccamo, brano che ...LEGNANO – Fondazione Comunitaria del Ticino Olona protagonista della serata-evento organizzata in partenariato con Donne In•Canto a suggello di una collaborazione iniziata tre anni fa grazie alla cond ...