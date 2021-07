Marsiglia, il presidente parla di Milik: " Una sua cessione? Non ho la sfera di cristallo" (Di venerdì 9 luglio 2021) Durante la conferenza stampa di presentazione di Gerson - centrocampista anche ex Roma e Fiorentina arrivato dal Flamengo - Pablo Longoria, presidente dell'Olympique Marseille, ha parlato anche del futuro del suo attaccante Arkadiusz Milik. Il polacco interessa ancora ad alcuni club italiani, tra cui anche la Juventus che lo ha cercato all'inizio dell'avventura con Andrea Pirlo in panchina. Queste le parole del numero uno del Marsiglia, che in conferenza stampa non ha chiuso alcuna possibilità: "Ho sempre detto di non avere la sfera di cristallo. Ma lui è un giocatore dell'OM ed è molto ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 luglio 2021) Durante la conferenza stampa di presentazione di Gerson - centrocampista anche ex Roma e Fiorentina arrivato dal Flamengo - Pablo Longoria,dell'Olympique Marseille, hato anche del futuro del suo attaccante Arkadiusz. Il polacco interessa ancora ad alcuni club italiani, tra cui anche la Juventus che lo ha cercato all'inizio dell'avventura con Andrea Pirlo in panchina. Queste le parole del numero uno del, che in conferenza stampa non ha chiuso alcuna possibilità: "Ho sempre detto di non avere ladi. Ma lui è un giocatore dell'OM ed è molto ...

