Marmellata light di albicocche senza zucchero aggiunto

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 8 luglio 2021) Anche se provaste a trasformare tutta la frutta che l’estate di regala in quantità in confettura, ladiresterebbedubbio la migliore. Tanto per cominciare, nella versione che noi di Non Solo Riciclo vi proponiamo è, quindi è davvero dietetica. Speciale sulle fatte biscottate per una colazione da regine, si rivela perfetta anche per farcire crostate e biscotti, torte e creme al cucchiaio. Scegliete solo prodotti di prima qualità, preferibilmente biologici e a chilometro zero, dolci e ben maturi. Come addensante, ...