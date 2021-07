Mark Cousins | «Racconto le mille voci del fare cinema»

(Di venerdì 9 luglio 2021) Documentarista e criticotografico, nato in Nord Irlanda, di base a Edimburgo, è presente a Cannes con The Story Of Film: A New Generation, un tour negli ultimi dieci anni di. Capelli arruffati, vestito con un rigoroso kilt nero, braccia tatuate con un ramo di eucalipto e icone artistiche, che dicono già molto di lui, racconta con la sua voce soave: «Dopo 10 anni dal mio film The Story Of Film: An Odyssey sono emersi nuovi registi. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Dopo averci accompagnato nel 2011 per ben 15 appassionanti ore attraverso la storia del cinema con il suo The Story of Film: An Odyssey, il documentarista e critico britannicoha deciso che era venuto il momento di raccontare le innovazioni e i cambiamenti dell'ultimo decennio. Un decennio particolarmente complesso, in cui più volte e da più parti il cinema è ...Cannes " Presentato come proiezione speciale all'interno del 74esimo Festival di Cannes, The Story of Film: a New Generation diè un documentario che conclude un progetto colossale iniziato più di dieci anni fa. The Story of Film: An Odissey (2011) era un gigantesco lungometraggio diviso i 15 episodi di un'ora, ...Dopo averci accompagnato nel 2011 per ben 15 appassionanti ore attraverso la storia del cinema con il suo The Story of Film: An Odyssey, il documentarista e critico britannico Mark Cousins ha ...Cousins sa che il cinema non è più lo stesso, così come non sono più gli stessi gli spettatori. Mark Cousins da Belfast è l’ultimo dei cinéphiles. In effetti, vedere Joker e il cartone animato Frozen ...