Maria Cristina Messa | Voglio riportare in Italia i giovani talenti | ecco come

"Voglio riportare in Italia i nostri giovani talenti e non far più partire quelli che stanno qui. Nel prossimo anno accademico i corsi Green and Digital saranno la grande novità. Lo dobbiamo fare, oltre al fatto che ce lo chiedono le imprese". La ministra dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa ci tiene, eccome, a tagliare vecchi schemi legati al mondo universitario. Manca il voto definitivo del Senato su due riforme, le prime, significative, quella del pre ruolo nelle docenze e l'introduzione delle lauree abilitanti alle ...

