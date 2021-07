Manchester City: dopo Euro 2020 pronto il rinnovo di Sterling (Di giovedì 8 luglio 2021) Raheem Sterling, stella del Manchester City, è stato uno dei protagonisti della non facile gara contro la Danimarca di Kasper Hjulmand. In positivo, grazie ad una prestazione eccezionale fatta di qualità e quantità. In negativo, a causa di quel rigore dubbio concesso e trasformato da Harry Kane. Tuttavia, il 26enne inglese sta dando il massimo in campo ed è stato più volte eletto come “Man od the match”. Per questo motivo, la dirigenza del Manchester City sta tentando di chiudere con i suoi agenti un nuovo contratto, pronto quando rientrerà a Manchester ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 luglio 2021) Raheem, stella del, è stato uno dei protagonisti della non facile gara contro la Danimarca di Kasper Hjulmand. In positivo, grazie ad una prestazione eccezionale fatta di qualità e quantità. In negativo, a causa di quel rigore dubbio concesso e trasformato da Harry Kane. Tuttavia, il 26enne inglese sta dando il massimo in campo ed è stato più volte eletto come “Man od the match”. Per questo motivo, la dirigenza delsta tentando di chiudere con i suoi agenti un nuovo contratto,quando rientrerà a...

