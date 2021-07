Mamma metal chiama i 3 figli Pantera | Slayer e Metallica | “Non è facile”

Advertising

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: La scoperta di un giornalista neozelandese - IlPrimatoN : La scoperta di un giornalista neozelandese - VirginRadioIT : Una mamma neozelandese, fan del metal, ha chiamato i suoi tre figli Metallica, Slayer e Pantera ?? - treetopteresa : Mamma Mia (ABBA) - Metal Cover! - Emma25262283 : @SaettaMcQueen36 Gentilissimo, veramente! ???? sai che per qualche anno mio figlio suonava heavy metal e cuore di mamma non è impazzita????? -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma metal

Si chiamano ' Metallica ', ' Slayer ' e ' Pantera '. Non si parla delle famose band heavy, ma dei tre figli di una giovaneneozelandese . Lo ha raccontato il regista David Farrier, noto per aver diretto la serie Netflix ' Dark Tourist ' , in un messaggio inviato agli iscritti ...Ad esempio quella per ildi unain Nuova Zelanda. Secondo notizie che arrivano dall'altro lato del mondo e con la loro eco giungono chiare anche qui da noi, riferite sui social dal ...Si chiamano «Metallica», «Slayer» e «Pantera». Non si parla delle famose band heavy metal, ma dei tre figli di una giovane mamma neozelandese. Lo ha raccontato ...In Nuova Zelanda una madre ha voluto chiamare i figli Metallica, Slayer e Pantera, in onore a tre delle band metal più importanti di sempre. Ci sono passioni che superano ogni confine. Ad esempio ...