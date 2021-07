Maltempo nella Bergamasca, Coldiretti: “Pesanti danni all’agricoltura” (Di giovedì 8 luglio 2021) Nelle ultime ore il Maltempo ha colpito pesantemente la provincia di Bergamo. nella serata di mercoledì 7 luglio – spiega Coldiretti Bergamo – una violenta grandinata con epicentro la collina di Grumello del Monte ha interessato i comuni di Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Castelli Calepio Gandosso, Sarnico, in particolare nelle zone collinari. Una vera e propria tempesta di ghiaccio si è abbattuta sui vigneti, causando danni che in alcuni casi sono arrivati anche all’80%. Colpiti da grandine e vento anche qualche oliveto, già in sofferenza per via della siccità. “Non avevo mai visto una grandinata di questo genere, così ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 luglio 2021) Nelle ultime ore ilha colpito pesantemente la provincia di Bergamo.serata di mercoledì 7 luglio – spiegaBergamo – una violenta grandinata con epicentro la collina di Grumello del Monte ha interessato i comuni di Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Castelli Calepio Gandosso, Sarnico, in particolare nelle zone collinari. Una vera e propria tempesta di ghiaccio si è abbattuta sui vigneti, causandoche in alcuni casi sono arrivati anche all’80%. Colpiti da grandine e vento anche qualche oliveto, già in sofferenza per via della siccità. “Non avevo mai visto una grandinata di questo genere, così ...

