Maltempo in Lombardia, grandine distrugge i vetri di decine di auto a Rozzano – video (Di giovedì 8 luglio 2021) La maggior parte della Lombardia è stata sferzata nel pomeriggio da una intensa pioggia e da grandine con chicchi di grosse dimensioni. A Milano molte le telefonate ai vigili del fuoco per allagamenti, ma anche Pavia, Bergamo e nel Varesotto dove sono state chiuse alcune strade per la caduta di alberi. Alcuni video girati nel parcheggio di un centro commerciale di Rozzano mostrano le auto con i vetri distrutti dalla grandine. La provinciale 43 è stata chiusa e la caduta di un albero che ha colpito un camioncino che stava passando

