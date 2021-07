Maltempo: allerta meteo per temporali forti su Milano (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 lug. (Adnkronos) - allerta arancione per temporali forti su Milano che, appena cominciati, dovrebbero continuare per tutta la notte. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato l'allerta arancione per rischio temporali forti e allerta gialla per rischio idraulico sul nodo idraulico di Milano a partire dal primo pomeriggio di oggi e fino alle prime ore della mattinata di domani. Il Comune ha quindi attivato la sala operativa della Protezione civile per il monitoraggio e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021), 8 lug. (Adnkronos) -arancione persuche, appena cominciati, dovrebbero continuare per tutta la notte. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato l'arancione per rischiogialla per rischio idraulico sul nodo idraulico dia partire dal primo pomeriggio di oggi e fino alle prime ore della mattinata di domani. Il Comune ha quindi attivato la sala operativa della Protezione civile per il monitoraggio e ...

