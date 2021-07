Maldini: “L’obiettivo è migliorarci. Abbiamo guadagnato una stabilità a livello societario e sportivo” (Di giovedì 8 luglio 2021) Il direttore dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV. Il dirigente si è soffermato sulle ambizioni della squadra per la prossima stagione: “Le sensazioni sono quelle di una partenza dopo un’annata molto positiva e fatta di grandi risultati e tante conferme. E’ stata guadagnata una certa stabilità a livello societario e sportivo. Avendo una squadra giovane, l’obbiettivo è quello di migliorare le performance della squadra e guadagnare in stabilità che può essere un vantaggio rispetto a squadre che stanno cambiando”. Sulla Champions ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Il direttore dell’area tecnica del Milan, Paolo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV. Il dirigente si è soffermato sulle ambizioni della squadra per la prossima stagione: “Le sensazioni sono quelle di una partenza dopo un’annata molto positiva e fatta di grandi risultati e tante conferme. E’ stata guadagnata una certa. Avendo una squadra giovane, l’obbiettivo è quello di migliorare le performance della squadra e guadagnare inche può essere un vantaggio rispetto a squadre che stanno cambiando”. Sulla Champions ...

