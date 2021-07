Mafia Capitale, la Cassazione assolve l'ex sindaco Alemanno dall'accusa di corruzione (Di giovedì 8 luglio 2021) La Corte di Cassazione ha assolto l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno dall'accusa di corruzione, nel filone di inchiesta noto come Mafia Capitale (anche se, com'è stato appurato proprio dalla Suprema Corte, l'ipotesi investigativa della Mafia è crollata nel corso dei vari processi). Alemanno doveva rispondere anche dell'imputazione per traffico di influenze in uno dei filoni di indagine: in questo caso la Cassazione ha stabilito che dovrà affrontare un nuovo processo in Appello. "Non ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 luglio 2021) La Corte diha assolto l'exdi Roma Giannidi, nel filone di inchiesta noto come(anche se, com'è stato appurato proprioa Suprema Corte, l'ipotesi investigativa dellaè crollata nel corso dei vari processi).doveva rispondere anche dell'imputazione per traffico di influenze in uno dei filoni di indagine: in questo caso laha stabilito che dovrà affrontare un nuovo processo in Appello. "Non ...

