“Madonna con l’esplosivo”: provocazione blasfema scatena la reazione (Di giovedì 8 luglio 2021) Un altro terribile scempio ai danni di una statua mariana nel nostro Paese, con l’ira dei fedeli e anche dei politici. Quando si parla di cristianofobia, infatti, si immagina sempre di dovere andare a cercare tali vicende molto lontano da noi, in chissà quale angolo sperduto del Pianeta. Magari si pensa che atti di cristianofobia possano L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 8 luglio 2021) Un altro terribile scempio ai danni di una statua mariana nel nostro Paese, con l’ira dei fedeli e anche dei politici. Quando si parla di cristianofobia, infatti, si immagina sempre di dovere andare a cercare tali vicende molto lontano da noi, in chissà quale angolo sperduto del Pianeta. Magari si pensa che atti di cristianofobia possano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

borghi_claudio : Mettere a fuoco i problemi è il primo modo per risolverli. Adesso qui a Madonna di Campiglio con la… - borghi_claudio : Già che ci siamo, sulla strada del ritorno da Madonna di Campiglio oltre alle chiese affrescate c'è un'altra meravi… - Fontana3Lorenzo : Nuovo attacco jiahadista in Niger e nuovo massacro di cristiani, con chiese bruciate e statue rappresentanti la Mad… - yuujology : o le mie compagne di liceo che mi chiedevano tipo “ma ti piaccio? secondo te sono carina? ci proveresti con me?” fastidiosissime madonna - blondexfalling : madonna rega lasciatela bere in pace, sti cazzi se beve con la cannuccia siete davvero pesanti?? -