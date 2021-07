Macerata | muore il giorno dopo il vaccino Pfizer La moglie | ' Si faccia chiarezza' La Procura dispone l' autopsia

(Di giovedì 8 luglio 2021) Sarà eseguita domani mattina alle 9.30 all'obitorio dell'ospedale cittadino l'sul corpo di , il 59enne morto improvvisamente martedì scorso nella sua abitazione in via Pace a . L'accertamento ...

Sarà eseguita domani mattina alle 9.30 all'obitorio dell'ospedale cittadino l'autopsia sul corpo di , il 59enne morto improvvisamente martedì scorso nella sua abitazione in via Pace a . L'accertamento ...... il 59enne morto improvvisamente martedì scorso nella sua abitazione in via Pace a. L'accertamento sarà eseguito dal medico legale Roberto Scendoni, così come disposto dal pubblico ...Sarà eseguita domani mattina alle 9.30 all’obitorio dell’ospedale cittadino l’autopsia sul corpo di Luciano Bettucci, il 59enne morto improvvisamente martedì ...L'uomo si era vaccinato il giorno prima, la vicenda è al vaglio delle autorità sanitarie Tutto è successo praticamente in pochi istanti. La moglie ha avvertito un tonfo proveniente dal bagno, è andata ...