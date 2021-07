Ma sai | Guia | ero solo annoiato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sai Guia

bonculture

Chissà quand'è stato il momento in cui ho preso a dire: "Mache ci ha ragione?". Come per tutti ..., non sapevo che fare. Quando ormai cinque, sei, sette anni fa risposi a un tuo tweet per ...La Terra respira diRisari Ed. Lapis Ammirare, contemplare, meravigliarsi e gioire dello ...degli Stati Uniti ed è abituato a una vita con molte responsabilità e rigide regole stabilite da, ...