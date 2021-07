Ma quale UniCredit | Mediolanum la promessa sposa Parola di Citi

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 8 luglio 2021) Gli appassionati di cinema sapranno che la “mossa Kansas City” consiste nel far credere di essere in procinto di fare qualcosa e poi, in maniera inaspettata, compiere un’azione diametralmente opposta. Analoga mossa potrebbe verificarsi nell’ambito finanziario. Tutti già pronti a celebrare il matrimonio a tre di Mediobanca,e Generali, ed ecco che improvvisamente si scopre che l’unione più logica sarebbe quella tra Piazzetta Cuccia e. Segui su affaritaliani.it