"Ma chi è?". In panchina accanto a Mancini: ex protagonista della Serie A, a 58 anni è irriconoscibile | Foto (Di giovedì 8 luglio 2021) Il merito della brillantissima Nazionale di questo Euro 2020 non è solo il ct Roberto Mancini, ma anche il suo staff tecnico. Un gruppo solido e collaudato che comprende vecchie glorie del calcio italiano, spesso compagni di squadra del Mancio ai tempi della Sampdoria. Ci sono Gianluca Vialli e Attilio Lombardo, Chicco Evani, Lele Oriali. E poi lui, Fausto Salsano, ex centrocampista trottolino molto famoso negli anni 80. Una ottima carriera in Serie A, spesa tra Genova e Roma, sponda giallorossa. Piccolo, svelto, buon piede e gran corsa, Salsano (277 presenze in blucerchiato, 16 gol e 4 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Il meritobrillantissima Nazionale di questo Euro 2020 non è solo il ct Roberto, ma anche il suo staff tecnico. Un gruppo solido e collaudato che comprende vecchie glorie del calcio italiano, spesso compagni di squadra del Mancio ai tempiSampdoria. Ci sono Gianluca Vialli e Attilio Lombardo, Chicco Evani, Lele Oriali. E poi lui, Fausto Salsano, ex centrocampista trottolino molto famoso negli80. Una ottima carriera inA, spesa tra Genova e Roma, sponda giallorossa. Piccolo, svelto, buon piede e gran corsa, Salsano (277 presenze in blucerchiato, 16 gol e 4 ...

