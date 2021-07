L’ultimo inganno di Federer

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 8 luglio 2021) La gloria provvisoria di Berrettini è una semifinale a Wimbledon a sessantuno anni dalla precedente di Pietrangeli, la gloria eterna diè aver subìto sull’erba un 6 a 0 da un giovane tennista polacco che ora sfiderà Matteo. Non si dice nulla dicome simbolo di stile, sarebbe ridondante. Un mostro di eleganza a quarant’anni non poteva che significarci con il massimo punteggio negativo come la vita sia sempre una sublime sconfitta finale. Inevitabile e molto bello. L’importante è non aver sprecato grandi occasioni, essersi comportati secondo criteri idonei al buon timbro dell’esistenza, sapersi rincantucciare con grazia senza petulanza, senza ...