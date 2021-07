L'ultima follia degli ultras del Ddl Zan: "Raffaella Carrà al posto di Montanelli" (Di giovedì 8 luglio 2021) Raffaella Carrà viene strumentalizzata senza pietà a poche ore dalla morte: ora il Partito gay chiede che le venga intitolato il parco Indro Montanelli Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 luglio 2021)viene strumentalizzata senza pietà a poche ore dalla morte: ora il Partito gay chiede che le venga intitolato il parco Indro

Advertising

DSantanche : Per il Comune di Milano, quindi per Beppe Sala, il problema non sono la sottomissione della donna (Saman ultima vit… - la_bolda : RT @DSantanche: Per il Comune di Milano, quindi per Beppe Sala, il problema non sono la sottomissione della donna (Saman ultima vittima tra… - Francesco86dc : RT @DSantanche: Per il Comune di Milano, quindi per Beppe Sala, il problema non sono la sottomissione della donna (Saman ultima vittima tra… - RizzoGiov : RT @DSantanche: Per il Comune di Milano, quindi per Beppe Sala, il problema non sono la sottomissione della donna (Saman ultima vittima tra… - ferrandoluigi : RT @DSantanche: Per il Comune di Milano, quindi per Beppe Sala, il problema non sono la sottomissione della donna (Saman ultima vittima tra… -