Love is in the air, le anticipazioni del 9 luglio: Eda e Serkan si sposano (Di giovedì 8 luglio 2021) Love is in the air, anticipazioni prossima puntata 9 luglio. Eda e Serkan si sposano: l’annuncio del matrimonio diventa la notizia del giorno. Love is in the air: il rapporto tra Eda e SerkanIl matrimonio di Selin e Ferit si avvicina, l’annuncio delle nozze anticipate ha colto alla sprovvista Eda e Serkan. La finta coppia non ha più molto tempo per convincere Selin a lasciare il suo fidanzato per tornare con il Bolat. Ferit, per evitare una mossa a sorpresa di Serkan, ha organizzato un viaggio di una settimana a Parigi: lì, insieme alla ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 8 luglio 2021)is in the air,prossima puntata 9. Eda esi: l’annuncio del matrimonio diventa la notizia del giorno.is in the air: il rapporto tra Eda eIl matrimonio di Selin e Ferit si avvicina, l’annuncio delle nozze anticipate ha colto alla sprovvista Eda e. La finta coppia non ha più molto tempo per convincere Selin a lasciare il suo fidanzato per tornare con il Bolat. Ferit, per evitare una mossa a sorpresa di, ha organizzato un viaggio di una settimana a Parigi: lì, insieme alla ...

