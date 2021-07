Love is in the Air, anticipazioni oggi 8 luglio: Selin e Ferit annunciano il matrimonio (Di giovedì 8 luglio 2021) anticipazioni della puntata di giovedì 8 luglio di Love is in the Air. Cosa accadrà nell’episodio di oggi a Eda e a Serkan? L’architetto riuscirà a scusarsi? Finalmente sì! E le farà anche un bellissimo regalo. Intanto Ferit e Selin annunciano a sorpresa il loro matrimonio. Il Bolat e la Yildiz hanno poco tempo per far saltare le nozze. Intanto Eda mente e rivela a Selin che anche loro due Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 8 luglio 2021)della puntata di giovedì 8diis in the Air. Cosa accadrà nell’episodio dia Eda e a Serkan? L’architetto riuscirà a scusarsi? Finalmente sì! E le farà anche un bellissimo regalo. Intantoa sorpresa il loro. Il Bolat e la Yildiz hanno poco tempo per far saltare le nozze. Intanto Eda mente e rivela ache anche loro due Articolo completo: dal blog SoloDonna

