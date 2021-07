Love is in the air, anticipazioni dal 10 al 16 luglio 2021: nozze annullate tra Selin e Ferit (Di giovedì 8 luglio 2021) Le anticipazioni della soap Love is in The Air dal 10 al 16 luglio 2021 ci svelano che arriva il tanto atteso giorno delle nozze tra Selin e Ferit. La donna trova infatti il coraggio di parlare apertamente con Serkan e, dopo avergli confessato di essere ancora innamorata di lui, si dice pronta a costruire il suo futuro con Ferit. Probabilmente, aggiunge la donna, non lavoreranno neppure mai più insieme. Love is in the Air, anticipazione trama puntate dal 10 al 16 luglio 2021 Tra alti e bassi giunge così ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 8 luglio 2021) Ledella soapis in The Air dal 10 al 16ci svelano che arriva il tanto atteso giorno delletra. La donna trova infatti il coraggio di parlare apertamente con Serkan e, dopo avergli confessato di essere ancora innamorata di lui, si dice pronta a costruire il suo futuro con. Probabilmente, aggiunge la donna, non lavoreranno neppure mai più insieme.is in the Air, anticipazione trama puntate dal 10 al 16Tra alti e bassi giunge così ...

