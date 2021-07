Lotus Emira | addio leggerezza | benvenuta maturità

(Di giovedì 8 luglio 2021) Laè la nuova nata a Hethel e arriverà sul mercato nella primavera del 2022, quindi oltre dodici anni dopo l'ultimo modello inedito presentato dalla Casa britannica, che era la Evora. Non è un mistero che laabbia vissuto una decade travagliata, tra tentavi di rilancio e cambi di proprietà, fino ad approdare nel 2017 nelle acque finanziariamente tranquilli di Geely, il grande gruppo cinese che possiede anche la Volvo. La, dunque, è il primo segno tangibile del nuovo corso e sostituirà in un colpo solo le storiche Elise, Exige ed Evora, giunte ormai alla fine del lungo ciclo di ...

Al Festival di Goodwood 2021 infatti verrà presentata al pubblico la, con tutte le probabilità l'ultima vettura con motore esclusivamente endotermico prodotta dal marchio fondato da Colin ...DESIGN ED INTERNI La nuovamisura 4.412 mm lunghezza x 1.895 mm larghezza x 1.225 mm altezza, con un passo di 2.575 mm. L'auto è stata sviluppata a partire dalla piattaforma Sport Car ...Alla Lotus è tempo di rivoluzione, con un un grande sconvolgimento in arrivo. Il marchio britannico, che ora appartiene al gruppo cinese Geely, ha come obiettivo quello di di costruire auto completame ...La nuova Lotus Emira sarà l'ultima vettura della Casa non elettrificata. La First Edition monterà il già noto V6 3.5 da 400 CV.