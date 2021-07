Lotta, Olimpiadi Tokyo 2021: le speranze di medaglia dell’Italia. Frank Chamizo tra i favoriti, Conyedo ci crede (Di giovedì 8 luglio 2021) Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021 anche per la Lotta italiana, che si presenta al via della rassegna a cinque cerchi nipponica con ambizioni importanti nonostante una squadra ridotta all’osso. Saranno solo due infatti i Lottatori azzurri presenti in Giappone: Frank Chamizo e Abraham Conyedo, entrambi nello stile libero. Chamizo rappresenta la punta di diamante del movimento tricolore da oltre un lustro ed è una delle carte da medaglia più importanti dell’intera Olimpiade italiana, alla luce di un ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Giochi Olimpici dianche per laitaliana, che si presenta al via della rassegna a cinque cerchi nipponica con ambizioni importanti nonostante una squadra ridotta all’osso. Saranno solo due infatti itori azzurri presenti in Giappone:e Abraham, entrambi nello stile libero.rappresenta la punta di diamante del movimento tricolore da oltre un lustro ed è una delle carte dapiù importanti dell’intera Olimpiade italiana, alla luce di un ...

Advertising

thewhitefly_ : @fra_impronta @_dajedepunta_ Mio padre che è stato Romanista come pochi raccontava sempre che la più grande emozio… - assilemamore : RT @Edoardoleicorre: La nazione di calcio è in finale agli europei. La nazionale di basket è alla Olimpiadi. Berrettini è in finale a Wim… - AlessioSerpetti : @Happy4Trigger @linettitudine @EndemolShineIT All’inizio sarà una sola disciplina, la lotta (all’ultimo sangue) poi… - imansiosatamam : RT @Edoardoleicorre: La nazione di calcio è in finale agli europei. La nazionale di basket è alla Olimpiadi. Berrettini è in finale a Wim… - Edoardoleicorre : La nazione di calcio è in finale agli europei. La nazionale di basket è alla Olimpiadi. Berrettini è in finale a… -