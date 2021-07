Lombardia: seduta consiglio convocata martedì 13 luglio (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 lug. (Adnkronos) - Il presidente Alessandro Fermi ha convocato la seduta del consiglio regionale della Lombardia per martedì 13 luglio dalle ore 10 alle ore 19. In apertura di seduta si terrà la commemorazione dell'ex consigliere regionale valtellinese e sindacalista Natale Contini, che fu eletto in Regione Lombardia nel 1975 nelle fila del Pci e che venne poi riconfermato anche per le due legislature successive. I lavori si apriranno con la trattazione di due progetti di legge: il primo (relatrice Claudia Carzeri, Forza Italia) si propone l'obiettivo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 lug. (Adnkronos) - Il presidente Alessandro Fermi ha convocato ladelregionale dellaper13dalle ore 10 alle ore 19. In apertura disi terrà la commemorazione dell'ex consigliere regionale valtellinese e sindacalista Natale Contini, che fu eletto in Regionenel 1975 nelle fila del Pci e che venne poi riconfermato anche per le due legislature successive. I lavori si apriranno con la trattazione di due progetti di legge: il primo (relatrice Claudia Carzeri, Forza Italia) si propone l'obiettivo di ...

Advertising

BasicLifeSupp : Covid. Familiari vittime in commissione d’inchiesta Lombardia, maggioranza abbandona la seduta - SettenewsWeb : “Un’opera strategica che richiede un’informazione maggiormente vicina ai cittadini”. Parole del sindaco di Parabiag… - freechef : RT @fpizzul: Surreale seduta della commissione cultura e sport in Lombardia. Senza uno straccio di tabella specifica, ci viene comunicato c… - BardiaBlog : RT @fpizzul: Surreale seduta della commissione cultura e sport in Lombardia. Senza uno straccio di tabella specifica, ci viene comunicato c… - fpizzul : Surreale seduta della commissione cultura e sport in Lombardia. Senza uno straccio di tabella specifica, ci viene c… -