Locatelli (Cts): “Vaccinare gli adolescenti per evitare la DaD” (Di giovedì 8 luglio 2021) I genitori degli adolescenti, in particolare quelli tra 12 e i 18 anni, "promuovano quanto più possibile la vaccinazione nella fascia di età in cui abbiamo un vaccino approvato. E' un modo per proteggere i ragazzi che devono essere vaccinati perché, per quanto raramente, ci sono casi di patologia grave anche in adolescenti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 luglio 2021) I genitori degli, in particolare quelli tra 12 e i 18 anni, "promuovano quanto più possibile la vaccinazione nella fascia di età in cui abbiamo un vaccino approvato. E' un modo per proteggere i ragazzi che devono essere vaccinati perché, per quanto raramente, ci sono casi di patologia grave anche in". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Locatelli (Cts): “Vaccinare gli adolescenti per evitare la DaD” - giuaddo99 : #Crisanti quello delle zanzare paventa già la IV ondata..... bene #Locatelli capo del #CTS esclude tale situazione!… - icittadini : Covid, rischio di quarta ondata? Locatelli (Cts): “Assolutamente no”. Ma Crisanti: “Stiamo creando terreno per nuov… - Herbert403 : Covid, rischio di quarta ondata? Locatelli (Cts): “Assolutamente no”. Ma Crisanti: “Stiamo creando terreno per nuov… - vuessegaudio : Covid, rischio di quarta ondata? Locatelli (Cts): “Assolutamente no”. Ma Crisanti: “Stiamo creando terreno per nuov… -