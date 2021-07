Lo chiamano Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, eppure… (Di giovedì 8 luglio 2021) Di Giuseppe Sottile. Lo chiamano Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). E chi più avrebbe bisogno di Ripresa se non l’eterno resiliente Sud? Eppure il PNRR affossa proprio il Sud e la Sicilia, con buona pace dell’ex modella e showgirl Mara Garfagna, apparecchiata a Ministro per il Sud! Nell’ormai mitico Piano, non c’è spazio infatti per i porti del Sud, tagliati completamente fuori dalle nuove rotte euromediterranee e costretti a dividersi le briciole da qui al 2026, nonostante l’evidenza dimostri che gli scali delle regioni meridionali contribuiscono per ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 8 luglio 2021) Di Giuseppe Sottile. Lodi(PNRR). E chi più avrebbe bisogno dise non l’eterno resiliente Sud? Eppure il PNRR affossa proprio il Sud e la Sicilia, con buona pace dell’ex modella e showgirl Mara Garfagna, apparecchiata a Ministro per il Sud! Nell’ormai mitico, non c’è spazio infatti per i porti del Sud, tagliati completamente fuori dalle nuove rotte euromediterranee e costretti a dividersi le briciole da qui al 2026, nonostante l’evidenza dimostri che gli scali delle regioni meridionali contribuiscono per ...

