LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: Mark Cavendish per la leggenda. Può eguagliare il record di Merckx (Di giovedì 8 luglio 2021) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France La presentazione della dodicesima tappa – La cronaca dell’undicesima frazione – Il trionfo in solitaria di Wout Van Aert – Le pagelle dell’undicesima tappa – Emma Norsgaard conquista la sesta tappa del Giro Rosa Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Tour de France 2021. Con questa frazione la Grande Boucle si prende una tregua dalle montagne lasciando tutto nelle ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) CLICCA QUI PER SEGUIRE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELa presentazione della dodicesima– La cronaca dell’undicesima frazione – Il trionfo in solitaria di Wout Van Aert – Le pagelle dell’undicesima– Emma Norsgaard conquista la sestadel Giro Rosa Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradella dodicesimadelde2021. Con questa frazione la Grande Boucle si prende una tregua dalle montagne lasciando tutto nelle ...

