LIVE – Roma, conferenza stampa presentazione di Mourinho (DIRETTA) (Di giovedì 8 luglio 2021) La Roma, dopo l’ultima complicata stagione, è pronta a voltare pagina ripartendo da Josè Mourinho, un allenatore che in carriera ha vinto praticamente tutto. Il tecnico portoghese ha già conosciuti alcuni componenti della squadra giallorossa e, nella giornata odierna di giovedì 8 luglio, racconterà le sue prime sensazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione. Sportface.it seguirà l’evento attraverso una DIRETTA testuale e costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA conferenza stampa AGGIORNA LA DIRETTA ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) La, dopo l’ultima complicata stagione, è pronta a voltare pagina ripartendo da Josè, un allenatore che in carriera ha vinto praticamente tutto. Il tecnico portoghese ha già conosciuti alcuni componenti della squadra giallorossa e, nella giornata odierna di giovedì 8 luglio, racconterà le sue prime sensazioni nel corso delladi. Sportface.it seguirà l’evento attraverso unatestuale e costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAAGGIORNA LA...

Advertising

DiMarzio : #Roma, #Mourinho è arrivato nella Capitale | LIVE - fuoridimex : ora vado su tik tok a vedere i video del live di mirko a roma e mi metto a piangere - Missunderstress : Non Diecimilavoci live con Ariete a Roma mi strappo il cuore dal petto - sonikmusicnet : Ora in onda: Antonello Venditti - Grazie Roma (Live) - ktyflower : no vabbè rkomi e ariete che cantano diecimilavoci live a roma sono invidiosa di tutte le persone presenti al concerto -