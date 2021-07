L’Inghilterra, l’ultimo ostacolo per l’Italia verso la gloria: il centrocampo è il punto debole (Di giovedì 8 luglio 2021) Italia contro Inghilterra. E’ stato deciso l’ultimo atto di Euro 2021 che si disputerà domenica 11 luglio alle ore 21. Le due squadre sono reduci da un percorso molto simile, si sono confermate le migliori della competizione. La compagine di Roberto Mancini ha conquistato un filotto nella fase a gironi con tre successi su tre, agli ottavi di finale la squadra ha incontrato più difficoltà del previsto contro l’Austria. Poi la grandissima prestazione contro il Belgio e la sofferenza contro la Spagna, la sfida contro Morata e compagni si è decisa dopo i calci di rigore. La fase a gironi delL’Inghilterra non è stata entusiasmante: l’11 di Southgate ha vinto ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 luglio 2021) Italia contro Inghilterra. E’ stato decisoatto di Euro 2021 che si disputerà domenica 11 luglio alle ore 21. Le due squadre sono reduci da un percorso molto simile, si sono confermate le migliori della competizione. La compagine di Roberto Mancini ha conquistato un filotto nella fase a gironi con tre successi su tre, agli ottavi di finale la squadra ha incontrato più difficoltà del previsto contro l’Austria. Poi la grandissima prestazione contro il Belgio e la sofferenza contro la Spagna, la sfida contro Morata e compagni si è decisa dopo i calci di rigore. La fase a gironi delnon è stata entusiasmante: l’11 di Southgate ha vinto ...

