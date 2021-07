L’inevitabile rivalsa delle città europee contro Airbnb

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 8 luglio 2021) Conflittuale. Non c’è altro modo per definire il rapporto presente tra, la principale piattaforma di affitti per le vacanze, e le. Da Lisbona ad Amsterdam, passando per Parigi e Barcellona, tutte le principali metropoli del Continente hanno messo a punto (o stanno elaborando) un sistema che limiti gli affitti brevi, evitando il fenomeno della gentrificazione dei quartieri con conseguente espulsione dei cittadini. Anche per questo a fine giugno alcuni membri del board disi sono incontrati con i responsabili del Parlamento europeo e della Commissione per capire come far ripartire il settore ...