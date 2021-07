Lineker: «Non capisco il trambusto, c’erano due rigori su Sterling» – VIDEO (Di giovedì 8 luglio 2021) Il rigore concesso su Sterling nella semifinale tra Inghilterra e Danimarca ha sollevato parecchie polemiche: la reazione di Lineker – VIDEO Gary Lineker, ex attaccante della nazionale inglese, fa sempre rumore con le sue dichiarazioni. Ieri l’Inghilterra ha superato la Danimarca ai supplementari con il gol di Kane dopo l’errore su rigore. Kane raggiunge lo stesso Lineker a quota 10 gol nelle competizioni internazionali con la maglia dell’Inghilterra. Grandi polemiche per il rigore su Sterling ma Lineker, dai suoi profili social commenta così: «Non capisco ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Il rigore concesso sunella semifinale tra Inghilterra e Danimarca ha sollevato parecchie polemiche: la reazione diGary, ex attaccante della nazionale inglese, fa sempre rumore con le sue dichiarazioni. Ieri l’Inghilterra ha superato la Danimarca ai supplementari con il gol di Kane dopo l’errore su rigore. Kane raggiunge lo stessoa quota 10 gol nelle competizioni internazionali con la maglia dell’Inghilterra. Grandi polemiche per il rigore suma, dai suoi profili social commenta così: «Non...

