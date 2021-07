L’imprenditore stritolato dai clan: «Il credito negato, le minacce, le sberle: così sono finito in mano ai mafiosi» (Di giovedì 8 luglio 2021) Roberto Saviano intervista un imprenditore lombardo: «Hanno preso il controllo della mia azienda, ti mettono in una condizione tale che se provi a denunciarti ti devi autodenunciare. Ho pensato al suicidio, ma l’unica strada è denunciare» Leggi su corriere (Di giovedì 8 luglio 2021) Roberto Saviano intervista un imprenditore lombardo: «Hanno preso il controllo della mia azienda, ti mettono in una condizione tale che se provi a denunciarti ti devi autodenunciare. Ho pensato al suicidio, ma l’unica strada è denunciare»

Advertising

Corriere : ?? L'intervista di @robertosaviano a un imprenditore finito nelle mani dei clan, che racconta: «Ho pensato al suicid… - Corriere : L’imprenditore: «Crediti negati, sberle, minacce: così sono finito in mano ai clan» - flamulamaria : Intervista di Saviano - L'mprenditore stritolato dai clan: «Il credito negato, le minacce, le sberle: così sono fi… - battaglia_persa : RT @EugenioCardi: L’imprenditore stritolato dai clan: «Il credito negato, le minacce, le sberle: così sono finito in mano ai mafiosi» https… - EugenioCardi : L’imprenditore stritolato dai clan: «Il credito negato, le minacce, le sberle: così sono finito in mano ai mafiosi» -

Ultime Notizie dalla rete : L’imprenditore stritolato L’imprenditore stritolato dai clan: «Il credito negato, le minacce, le sberle: così sono finito in mano ai... Corriere della Sera