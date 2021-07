Liga, Tebas gela i tifosi del Barcellona: “Senza cessioni è impossibile che Messi inizi il campionato in blaugrana” (Di giovedì 8 luglio 2021) Lionel Messi è attualmente svincolato e, nonostante sembri quasi certo il suo rinnovo di contratto con il Barcellona, c’è qualcuno che ha dei dubbi sul futuro dell’argentino. Il presidente de La Liga, Javier Tebas, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di La Sexta, ha spiegato che il Fair Play finanziario potrebbe creare problemi tra il Barcellona e Messi: “All’8 di luglio, non lo so. Le norme sono quelle che sono. Non so se Messi inizierà la Liga col Barcellona. Se non ci dovessero essere ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Lionelè attualmente svincolato e, nonostante sembri quasi certo il suo rinnovo di contratto con il, c’è qualcuno che ha dei dubbi sul futuro dell’argentino. Il presidente de La, Javier, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di La Sexta, ha spiegato che il Fair Play finanziario potrebbe creare problemi tra il: “All’8 di luglio, non lo so. Le norme sono quelle che sono. Non so seerà lacol. Se non ci dovessero essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Liga Tebas Tebas avvisa il Barcellona: 'Senza cessioni è impossibile la firma di Messi' Commenta per primo La firma di Lionel Messi con il Barcellona è un problema difficile da risolvere e a far tremare i blaugrana ci pensa Javier Tebas . Il presidente de La Liga , parlando a La Sexta , spiega le difficoltà legate ai limiti di tetto salariale e alle regole del Fair Play Finanziario: 'All'8 di luglio non lo so. Le norme sono ...

Tebas contro Pep: "Vinto con doping finanziario" Così Javier Tebas, presidente della Liga, in risposta a Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, che a Tv3 aveva dichiarato che Tebas dovrebbe imparare tanto dalla Premier in tema di vendita del ...

