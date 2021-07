Libia | le associazioni scrivono al governo Draghi | ‘Si cancellino accordi’ Pronta la risoluzione trasversale | ‘Stop finanziamenti a chi viola diritti’

(Di giovedì 8 luglio 2021) Stralciare gli accordi, cancellare il Memorandum con la. E sospendere ialla presunta Guardia costiera libica, in realtà gestita e infiltrata da milizie e trafficanti. Con una lettera-appello rivolta al, 29e ong laiche e religiose, riunite nel tavolo Asilo e Immigrazione e impegnate sul fronte dell’accoglienza, hanno rivendicato la necessità di una netta discontinuità sul fronte della gestione dei flussi, rispetto all’indirizzo in vigore fin dal 2017 dai tempi delGentiloni, con Marco Minniti ministro dell’Interno, e poi ...

Questo è molto preoccupante', hanno ricordato le. Vedi Anche, alla Camera passa rifinanziamento delle missioni con voti contrari tra la maggioranza. Orfini (Pd): 'Soldi a chi ...Il Tavolo Asilo e Immigrazione, che riunisce numerose ong edel terzo settore ? tra le ... Eppure la situazione inè ben nota a tutti: come spiega Nancy Porsia in un lungo ...Roma, 8 lug - In aula "chiederemo che il rifinanziamento delle missioni internazionali venga votato in maniera separata. O meglio che la cosiddetta 'scheda 48', che riguarda gli accordi tra Italia e L ...Nella sala Caduti di Nassirya del Senato sono risuonate ieri le voci di chi si oppone al rifinanziamento della Guardia costiera libica. Da un lato gli organizzatori, le 32 associazioni che compongono ...