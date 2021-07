L’Europa ottimista sulla crescita italiana (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Pil dell’Italia è previsto in crescita del 5% nel 2021 e del 4,2% nel 2022. La stima è contenuta nelle stime economiche estive della Commissione Europea, presentate dal commissario Paolo Gentiloni. La previsione del dato per il 2021 è stata rivisto ampiamente al rialzo rispetto alle stime primaverili. Questo è dovuto alla riduzione delle limitazioni per le aziende e nella mobilità, ma anche all’aiuto di investimenti pubblici e privati. mgg/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Pil dell’Italia è previsto indel 5% nel 2021 e del 4,2% nel 2022. La stima è contenuta nelle stime economiche estive della Commissione Europea, presentate dal commissario Paolo Gentiloni. La previsione del dato per il 2021 è stata rivisto ampiamente al rialzo rispetto alle stime primaverili. Questo è dovuto alla riduzione delle limitazioni per le aziende e nella mobilità, ma anche all’aiuto di investimenti pubblici e privati. mgg/mrv/red su Il Corriere della Città.

